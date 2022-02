Zielone oblicze inżynierii materiałowej

Nowo powstały Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, w którego skład weszły dwie potężne jednostki naukowo-dydaktyczne uczelni, to jeden z najprężniej rozwijających się obecnie ośrodków akademickich w Polsce.

– Naszym celem jest przede wszystkim rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych obejmujących zarówno inżynierię materiałową, jak i nauki fizyczne, co zaowocuje wzmocnieniem pozycji eksperckiej – podkreśla prof. dr hab. Janusz Mikuła, dziekan wydziału.

Profesor dr hab. inż. Janusz Mikuła, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej (z prawej), odbiera Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022 z rąk Jakuba Lisieckiego, dyrektora zarządzającego PubliCity Media Group.

W ramach dyscypliny fizyki naukowcy skupiają się przede wszystkim na nanomateriałach organicznych i nanotechnologiach, zaś w ramach działań skupionych na inżynierii materiałowej prowadzą badania zogniskowane na takich zagadnieniach, jak: polimery organiczne, metalurgia proszków, biomateriały, polimery nieorganiczne i zeolity, optoelektronika organiczna, nanowarstwy i nanopowłoki.

Bardzo ciekawe badania prowadzi także zespół badający biomateriały, a zmodyfikowane w zeszłym roku siatki dydaktyczne szybko stały się przyczynkiem do utworzenia nowych kierunków związanych z drukiem 3D i gospodarką o obiegu zamkniętym.

– Dużo uwagi poświęcamy w tej chwili kierunkowi związanemu z przetwarzaniem odpadów poprodukcyjnych i odpadów niebezpiecznych. Jak wiemy, z uwagi na nieustanny wzrost zapotrzebowania na wydobycie kopalin, niezbędna jest także technologia pozwalająca odzyskiwać część surowców, które znajdą zastosowanie gdzie indziej. To jedna z najbardziej przyszłościowych i „zielonych” ścieżek, którymi jako naukowcy mamy zamiar podążać – akcentuje prof. Janusz Mikuła.

Wśród nowych, prężnie rozwijanych kierunków badawczych, należy wymienić także wzbudzającą wielkie zainteresowanie obróbkę cieplną i inżynierię spajania, w ramach której został zakupiony nowoczesny trenażer spawalniczy, a także druk 3D metali, metody optyczne w inżynierii powierzchni czy druk 3D polimerami organicznymi.

Równolegle wydział rozwija klasyczne kierunki badawcze, jak podstawowe technologie związane z przetwarzaniem materiałów, obróbka plastyczna i cieplna, spawalnictwo, metalurgia proszków czy materiały konstrukcyjne.

– Nasi studenci należą do najzdolniejszych w Polsce. Wymagamy od nich oczywiście wiedzy teoretycznej, niemniej jednak blisko 70 proc. naszych zajęć to laboratoria, a zatem student zdobywa wiedzę teoretyczną po to, by z niej umiejętnie korzystać. Tych umiejętności dowodzą zresztą kończące się sukcesem i coraz częściej zdobywane przez naszych studentów i pracowników granty, co oczywiście napawa nas niepomierną dumą – puentuje dziekan.

Joanna Gulewicz