Cena złota spada z powodu umocnienia dolara, informuje Bloomberg.

Dolar umacnia się bo jest „bezpieczną przystanią” w sytuacji przeceny innych aktywów z powodu rosnących obaw recesji, a także w związku z oczekiwanym dalszym agresywnym podwyższaniem stóp przez Fed. Umocnienie dolara zmniejsza atrakcyjność notowanego w nim złota. Kurs kruszcu spadał we wtorek do najniższej wartości od połowy grudnia 2021 roku. Obecnie idzie w dół o 1,9 proc. do 1768 USD za uncję.