Ceny złota spadły we wtorek po raz pierwszy od pięciu sesji. Popyt na metal szlachetne osłabł w wyniku wzrostu rentowności amerykańskich obligacji.

Kontrakty terminowe na złoto z dostawą w czerwcu staniały we wtorek o niespełna 0,1 proc. (1,5 USD) do 1836,10 USD za uncję. To pierwszy spadek od pięciu sesji. W poniedziałek za złoto trzeba było zapłacić najwięcej od 10 lutego.