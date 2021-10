Cena złota wzrosła w środę najwyżej od miesiąca.

Jako powód wzrostu popytu na złoto wskazywano dane o inflacji we wrześniu. Okazała się trochę wyższa niż oczekiwano, a w ujęciu rocznym najwyższa od 13 lat. Złoto tradycyjnie uważane jest za dobre zabezpieczenie wartości w okresie inflacji. Dodatkowo sprzyjało mu osłabienie dolara i spadek rentowności obligacji z tzw. długiego końca krzywej rentowności.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 2,0 proc. do 1794,70 USD. To najwyższy kurs zamknięcia od 15 września. W trakcie sesji wahał się w zakresie 1757,90-1797,40 USD. W handlu elektronicznym po “minutes” FOMC cena złota nadal rosła, obecnie o 1,9 proc. do 1792,20 USD.