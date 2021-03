Złoto zdrożało przez tydzień

Cena złota spadła w piątek, ale tygodniowy bilans jego notowań jest dodatni.

Kurs złota spadał w piątek po trzech sesjach wzrostu z powodu wyraźnego ruchu w górę rentowności obligacji. W przypadku benchmarkowych „dziesięciolatek” USA wspięła się ona do 1,63 proc., najwyższego poziomu od lutego ubiegłego roku. Notowaniom złota nie sprzyjało także wyraźne umocnienie dolara amerykańskiego. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów spadał o 0,2 proc. do 1719,80 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 1696,60-1726,10 USD. Przez tydzień cena złota wzrosła jednak o ok. 1,3 proc.