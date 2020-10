4Mass namnoży nowych akcji

Spółka mocno podniesie kapitał, by mieć pieniądze na zaplanowane w strategii inwestycje. Kurs od momentu jej publikacji spadł o 45 proc.

W ostatnich miesiącach o producencie kosmetyków i maseczek ochronnych zrobiło się głośno przy okazji masowej wyprzedaży akcji przez członków zarządu. Pozbyli się oni wszystkich akcji (ponad 26 proc. kapitału), inkasując 31 mln zł. Tuż po publikacji strategii do grona sprzedających dołączył największy akcjonariusz — Arkadiusz Łaszkiewicz — który pozbył się 12 mln walorów i zmniejszył udział z 22,7 do 9 proc. Wszyscy wkrótce będą mieli jednak okazję do zakupów, bo firma planuje emisję z prawem poboru, a kilkanaście osób z zespołu menedżerskiego będzie mogło objąć akcje serii E.