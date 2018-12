500 zł kary za brak kropki w JPK_VDEK

Deklaracje VAT nie będą składane osobno. Trafią do pliku z wysyłaną online ewidencją obrotów. Będzie prościej, ale za błędy fiskus nałoży sankcje

Jeden plik zamiast dwóch dokumentów, czyli JPK_VAT i deklaracji składanej co miesiąc (VAT-7) lub co kwartał (VAT-7K). Taka zmiana ma wejść w życie w lipcu 2019 r. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zapowiada to nowe rozwiązanie, skierowano już do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zmiana ma polegać na tym, że podatnik będzie przesyłał fiskusowi nowy przekształcony JPK_VAT. Zostanie on rozbudowany o dane pozwalające na zastąpienie deklaracji VAT, będzie więc składał się z części deklaracyjnej...

