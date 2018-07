8 rekomendacji dla giełdowych banków

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityczka Haitongu Banku, zaktualizowała rekomendacje dla ośmiu banków z GPW.

Zalecenia "kupuj" obowiązują dla Pekao, Aliora, BZ WBK, PKO BP i Banku Handlowego.

Bank Pekao (KUPUJ, cena docelowa akcji w dół o 12 proc., do 139,3 zł)

Nowa strategia Pekao zwiększa wolumeny w obszarze działalności detalicznej, co pozytywnie przekłada się na rentowność banku. Potencjalne przejęcie Aliora wydaje się być warte rozważenia pod względem strategicznym. Kluczowa będzie kwestia ceny zakupu oraz czasu.

Alior Bank (KUPUJ, cena docelowa akcji w dół o 8 proc., do 86,9 zł

Główne atuty banku to m.in.: rentowność, która jest powyżej średniej dla sektora (11,1 proc. w 2018 r.) i najwyższy wśród konkurentów średnioroczny wzrost zysku netto w latach 2017-2020 na poziomie 31 proc. Niestety, niepewność co do losów fuzji z Bankiem Pekao nadal odbija się na cenie.

BZ WBK (KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 10 proc., do 389,1 zł)

Analitycy doceniają strategię akwizycyjną banku, która jest korzystna dla akcjonariuszy, wzmagając wzrost zysku netto (średnioroczny wzrost na lata 2017-2020 na poziomie 12,7 proc.). Przejęcie aktywów Deutsche Banku rozwadnia udział kredytów frankowych do poniżej 10 proc., co pozwoli na wypłatę 50-proc. dywidendy, oczekiwanej już w 2019 r.

PKO BP (KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 6 proc., do 42,2 zł)

Analitycy uważają, że przy wyższych wolumenach detalicznych doświadczenie banku w tym segmencie przekładać się będzie na potencjał wzrostowy. Ryzyka związane z kredytami frankowymi wydają się być pod kontrolą, dzięki bardziej zdywersyfikowanemu finansowaniu. PKO BP oferuje ponadprzeciętny średnioroczny wzrost zysku netto na lata 2017-2020 na poziomie 14 proc.

Bank Handlowy (KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 7 proc., do 78,3 zł)

Ostatni spadek kursu akcji banku (o 10 proc. od początku roku) powoduje, że wycena zawiera nieuzasadnione dyskonto w stosunku do konkurentów, pomimo wysokiej stopy dywidendy i braku zaangażowania w kredyty frankowe.

ING Bank Śląski (NEUTRALNIE, cena docelowa akcji w dół o 8 proc., do 194,6 zł)

Trwale wysoka rentowność kapitału własnego (12,4 proc.) i spójna strategia rozwoju sprawiają, że zyski banku są mniej zależne od poziomu stóp procentowych, podczas gdy ekspansja cyfrowa powinna prowadzić do obniżenia kosztów w perspektywie średnioterminowej. Jednak zdaniem analityków Haitong Bank wycena spółki jest wyśrubowana.

mBank (NEUTRALNIE ze Sprzedaj, cena docelowa w dół o 8 proc., do 398,0 zł)

Bank Millenium (NEUTRALNIE ze Sprzedaj, cena docelowa w dół o 7 proc., do 7,5 zł)

Wśród banków najbardziej zaangażowanych w kredyty frankowe, analitycy preferują kosztowniejszą, ale bardziej zdywersyfikowaną strukturę finansowania mBanku kosztem Banku Millenium. Jest to zasługa faktu, że źródła finansowania Banku Millennium pochodzą głównie z depozytów detalicznych. Ryzyko dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych utrzymuje się, choć jest mało prawdopodobne by stało się to jeszcze w 2018 r. W przypadku przyjęcia projektu zaproponowanego przez urząd prezydencki, wypłata do funduszu stanowiłaby prawie 32 proc. zysku netto w przypadku Millennium i 21 proc. w przypadku mBanku. Dyskonto uzasadnia w obu przypadkach niższa od kosztu kapitału rentowność kapitału własnego.

Artykuł jest skrótem raportu, dostępnego w załączniku.

Haitong o bankach - raport i zastrzeżenia

Raport wydano 10 lipca o godz. 9.