9,5 mld zł nadwyżki budżetu po czerwcu

Po czerwcu br. budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,5 mld zł - wynika z piątkowego komunikatu Ministerstwa Finansów w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w pierwszej połowie 2018 r.

Wcześniej w piątek zastrzegający anonimowość przedstawiciel MF zaznaczył, że kolejny miesiąc przyniesie jednak istotną zmianę. "Analiza wydatków i dochodów państwa w lipcu wskazuje, że po siedmiu miesiącach nadwyżka w budżecie stopnieje w okolice zera" - usłyszeliśmy nieoficjalnie w resorcie finansów.

Zgodnie z komunikatem po czerwcu br. dochody budżetu państwa wyniosły 182 mld zł, tj. 51,2 proc. zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 355,7 mld zł. Wydatki budżetu sięgnęły 172,5 mld zł, czyli 43,4 proc. planowanych w tym roku w wysokości 397,2 mld zł. Tym samym po czerwcu br. budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,5 mld zł, wobec nadwyżki w wysokości 9,6 proc. po maju br.

"Po pierwszym półroczu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Miesiąc czerwiec jest drugim po maju miesiącem, w którym wynik budżetu państwa jest jednak zrównoważony" - podało MF w komunikacie.

Poinformowano, że w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. o ok. 7,9 proc., tj. ok. 12,2 mld zł.

MF wyjaśnia, że dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 proc. r/r (tj. ok. 3,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,8 proc. r/r (tj. ok. 1,9 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 16 proc. r/r (tj. ok. 3,8 mld zł), dochody z podatku CIT wzrosły o 18,1 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), a dochody podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc. r/r.

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - tłumaczy MF.

Ministerstwo podało, że w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 13,6 mld zł i było niższe o ok. 7,1 mld zł (tj. 34,1 proc.) w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło 172,5 mld zł, tj. 43,4 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 170,8 mld zł, tj. 44,4 proc. planu. Procentowo niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - czerwiec roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - poinformował resort finansów.

W komunikacie dotyczącym wykonania budżetu po kwietniu br. MF prognozowało, że po drugim kwartale budżet nadal będzie miał nadwyżkę, ale spadnie ona do 2,6 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. prognozowano deficyt w wysokości 5,4 mld zł, a rok zakończyć miałby się deficytem w wysokości 41,5 mld zł, jak zapisano w ustawie budżetowej.