Alaska najbardziej pracowitym stanem w USA

Mieszkańcy Alaski, Dakoty Północnej oraz Nebraski należą do najciężej pracujących w USA. Na końcu listy są: Nowy Jork, Virginia Zachodnia i jako ostatni Nowy Meksyk.

„Można pracować ciężko, nie przesadzając. Ciężka praca jest kluczem do sukcesu, a mieszkańcy niektórych stanów rozumieją to lepiej niż innych” — podkreśla WalletHub, należąca do Evolution Finance strona internetowa poświęcona finansom osobistym, która pomaga klientom podejmować racjonalne decyzje.