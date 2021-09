Alibaba Group Holding zobowiązała się przeznaczyć 100 mld juanów (15,5 mld USD) przez pięć lat na realizację ogłoszonego przez prezydenta Chin wizji „powszechnego dobrobytu”.

Chiński gigant e-commerce przeznaczy pieniądze na 10 inicjatyw dotyczących inwestycji w nowe technologie i wsparcia dla małych firm.

Alibaba to kolejna prywatna firma z sektora nowych technologii, która w ostatnim czasie zgłaszają gotowość do dzielenia się nagromadzonym przez minione lata bogactwem. Pinduoduo Inc. zapowiedziało przeznaczenie równowartości 1,5 mld USD na dobrobyt chińskich rolników. Tencent Holdings Ltd. ogłosił przeznaczenie równowartości 15 mld USD na realizację programów odpowiedzialności społecznej.

Szczodrość chińskich firm poprzedziły działania władz, które zaczęły przykręcać im regulacyjną śrubę i karać finansowo dostrzegając zagrożenie monopolu władzy wynikające z rosnącego bogactwa spółek i roli odgrywanej przez zarządzających nimi technologicznych krezusów.