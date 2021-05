Amazon.com tonie w gotówce, ale wyemituje obligacje, a pozyskane pieniądze przeznaczy m.in. na wykupienie części swoich akcji i refinansowanie długu.

Bloomberg dowiedział się nieoficjalnie, że amerykański gigant e-commerce chce sprzedać nawet osiem transz obligacji. Ta o najdłuższym okresie wykupu, 40-letnim, ma mieć rentowność o ok. 115 pkt. bazowych powyżej rentowności obligacji skarbowych USA.

Amazon.com jest kolejną spółką korzystającą z rekordowo niskiego kosztu pieniądza. Największy na świecie internetowy detalista nie ma problemów z gotówką. Na koniec marca jego zasoby gotówki i jej ekwiwalentów wynosiły 34 mld USD i były o 24 proc. wyższe niż rok wcześniej.

- Można rosnąć dzięki takiemu lewarowi. Jeśli jesteś w stanie pożyczyć tanio, a potem wykorzystać go w działalności, to może przynieść duże zyski – skomentował Matt Brill, szef rynku długu inwestycyjnego w Ameryce Północnej w Invesco Ltd.

Amazon.com nie decydował się często na emisje obligacji. Jeśli jednak już to robił, były one duże. Ostatni raz na rynku obligacji pojawił się w czerwcu ubiegłego roku i pożyczył 10 mld USD. Wcześniej pożyczał w 2017 roku 16 mld USD na przejęcie Whole Foods Market Inc.