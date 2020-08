Amazon.com zrobił duży krok w kierunku rozpoczęcia dostaw dronami

Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) uznała formalnie Amazon Prime Air, spółkę zależną Amazon.com, za przewoźnika lotniczego.

Tym samym Amazon Prime Air znalazł się w niewielkiej grupie spółek, które mają zgodę amerykańskiego rządu na świadczenie usług przewozów dronami. Decyzja FAA oznacza, że Amazon.com może rozpocząć próby program komercyjnych dostaw przesyłek dronami w USA. Amerykański gigant e-commerce już w ubiegłym roku zaprezentował swoje drony MK27. Zapowiadał, że będą one latały z przesyłką o wadze ok. 2,3 kg na odległość do 12 km od magazynu.