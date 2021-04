American Airlines spodziewają się straty w wysokości 2,8 mld USD

American Airlines spodziewają się w pierwszym kwartale skorygowanej straty w wysokości 2,8 mld USD. To mniej niż pierwotnie oczekiwano.

Amerykańska linia lotnicza prognozowała 65-procentowy spadek przychodów w porównaniu z tym samym kwartałem 2019 roku. W rzeczywistości wyniesie on 62 proc. To efekt wracającego do normy zainteresowaniu krajowymi lotami.

Linie American Airlines poinformowały również, że ze względu na sytuację pandemiczną chce maksymalnie o 3 lata opóźnić dostawę ponad 30 samolotów firmy Boeing.