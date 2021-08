Amerykanie na całego wrócili do restauracji

Na barkach amerykańskiego konsumenta stoi duża część światowej gospodarki – od producentów z USA, po ich dostawców z całego świata. Dlatego dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych przyciągają dużą uwagę.

W lipcu sprzedaż wyraźnie rozczarowała i od razu zaczęły pojawiać się pytania, czy to przypadkiem nie jest znów efekt obaw o koronawirusa i jego odmiany Delta, która szybko rozprzestrzenia się w tym kraju. Ale wiele wskazuje, że nie – to raczej efekt przesunięcia konsumpcji w kierunku usług. Widać to po wysokim wzroście odwiedzalności restauracji, jedynej branży usługowej uwzględnionej w danych o sprzedaży detalicznej. Życie kulinarne w USA wróciło już całkowicie do przedkryzysowej normy.