Wydatki amerykańskich konsumentów wzrosły mocniej niż oczekiwano we wrześniu, poinformował Reuters.

Wydatki konsumentów wzrosły we wrześniu o 1,4 proc. po wzroście o 1,0 proc. w sierpniu. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali powtórzenie wzrostu o 1,0 proc. we wrześniu.

W czwartek poinformowano o rekordowym wzroście PKB USA w trzecim kwartale o 33,1 proc. w ujęciu zannualizowanym. Ponad trzy czwartek tego wzrostu to zasługa zwiększenia wydatków przez konsumentów o 40,7 proc. Było to możliwe głównie dzięki miliardom dolarów przetransferowanym przez rząd federalny, w tym dopłacie 600 USD tygodniowo do zasiłków dla bezrobotnych, a także jednorazowemu wsparciu wysokości 1,2 tys. USD dla gospodarstw domowych.