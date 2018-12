Amerykański Departament Sprawiedliwości: my nie handlujemy

Wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości dał do zrozumienia, że resort będzie robił swoje w sprawie dyrektor finansowej Huawei, pomimo niedawnych deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, donosi Reuters.

Trump powiedział w wywiadzie udzielonym agencji, że jest gotów interweniować w sprawie zatrzymanej na wniosek USA w Kanadzie dyrektor finansowej Huawei, jeśli miałoby to pomóc w negocjacjach handlowych z Chinami.

Tymczasem zastępca prokuratora generalnego John Demers podczas przesłuchania w Senacie dotyczącym działań szpiegowskich Chin podkreślił, że Departament Sprawiedliwości „nie jest narzędziem handlu”.

- To, co robimy w Departamencie Sprawiedliwości, to stosowanie prawa. My nie handlujemy – powiedział Demers odpowiadając na pytanie w sprawie wypowiedzi prezydenta Trumpa.

Meng Wanzhou, dyrektor finansowa Huawei, chińskiego czempiona telekomunikacyjnego, jest oskarżana przez USA o oszukiwanie banków w sprawie transakcji z obłożonym amerykańskimi sankcjami Iranem. Naraziło to banki na kary w USA za łamanie sankcji.