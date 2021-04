Amerykański startup planuje budowę zeroemisyjnych elektrowni gazowych

Net Power opracował technologię pozwalającą na wytwarzanie przez elektrownię gazową energii elektrycznej bez emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Startup opracował nowy rodzaj turbiny generującej prąd, w której spalanie odbywa się w czystym tlenie, a nie powietrzu, jak to dzieje się zwykle. W efekcie emitowany jest tylko dwutlenek węgla i woda. Dwutlenek węgla jest przechwytywany i składowany pod ziemią w wykorzystanych szybach naftowych lub podobnych strukturach geologicznych. Potrzebny do spalania tlen jest pozyskiwany z atmosfery, do czego potrzebna jest energia. Dzięki większej sprawności turbiny Net Power efektywność elektrowni jest jednak taka sama jak nowoczesnej elektrowni na gaz ziemny emitującej gazy cieplarniane.