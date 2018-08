Analitycy oczekują mocniejszego złotego za rok

Analitycy prognozują, że za rok złoty będzie mocniejszy wobec euro niż obecnie, poinformował Reuters powołując się na wyniki najnowszego sondażu dotyczącego walut gospodarek środkowej Europy.

Uczestnicy przeprowadzonego w dniach 6-8 sierpnia sondażu Reutersa spodziewają się niewielkich zmian kursów walut państw gospodarek centralnej Europy w okresie najbliższych 12 miesięcy. Jedyną walutą regionu, której osłabienia oczekują, jest rumuński lej.

Analitycy oceniają, że w regionie inflacja w Polsce jest najmniejszym powodem do zmartwienia. Dlatego będzie sprzyjała utrzymaniu luźnej polityki monetarnej. Uczestnicy sondażu spodziewają się wprawdzie wzrostu kursu euro do 4,285 zł do końca sierpnia, ale w perspektywie 12 miesięcy ma on spaść do 4,25 zł. Obecnie wynosi 4,2725 zł.