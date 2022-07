Arabia Saudyjska podwyższyła ceny ropy

Saudi Aramco ogłosiło podwyżkę ceny ropy Arab Light dla klientów w Azji o 2,80 USD od lipca do 9,30 USD powyżej regionalnego benchmarku. Podwyżka jest zgodna z oczekiwaniami, wynika z sondy przeprowadzonej przez Bloomberga wśród rafinerii i firm handlujących surowcem.

Arabia Saudyjska podwyższyła także ceny większości dostaw ropy do Europy i utrzymała dotychczasowe ceny eksportu do USA.

Większość analityków z Wall Street uważa, że ropa nadal będzie drożeć po tym jak sankcje nałożone na Rosję zakłóciły dostawy surowca oraz produktów naftowych z tego kraju. W Azji wiele rafinerii pracuje już z pełną mocą i osiąga coraz większe marże, pozwalające im płacić więcej za ropę, zwraca uwagę Bloomberg.

Vitol Group, największa na świecie niezależna firma handlująca ropą ostrzegła w niedzielę, że wysokie ceny ropy zaczynają osłabiać popyt. Analitycy Citigroup twierdzą, że do końca tego roku kurs ropy może spaść do ok. 85 USD, a w przypadku głębszej recesji nawet to 65 USD.

We wtorek po południu kurs ropy Brent z wrześniowych kontraktów spada o 1,4 proc. do 111,93 USD. Ropa WTI z sierpniowych kontraktów tanieje o mniej niż 0,1 proc. do 108,40 USD.