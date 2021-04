Arabia Saudyjska poinformowała o zniszczeniu we wtorek na Morzu Czerwonym w pobliżu centrum naftowego Yanb łodzi wyładowanej ładunkami wybuchowymi.

Ministerstwo Obrony podało, że do ataku doszło o 6:40 czasu lokalnego. Łódź była zdalnie kierowana. W sprawie ataku prowadzone jest dochodzenia.

Wcześniej powiązane z brytyjską marynarką wojenną U.K. Maritime Trade Operations przekazało wiadomość o incydencie, do którego miało dojść dwie mile morskie od Yanbu.

Saudyjski państwowy armator Bahri zaprzeczył doniesieniom, jakoby jeden z jego statków został zaatakowany. Prezes Abdullah Al Dubaikhi zapewnił, że wszystkie jednostki firmy są bezpieczne.

W ostatnim czasie doszło do nasilenia ataków na statki i instalacje naftowe w regionie Morza Czerwonego. Przynajmniej część z nich przeprowadzili rebelianci z ruchu Huti. Walczy on z koalicją na czele której stoi Arabia Saudyjska, uczestniczącą w wojnie domowej w Jemenie. Huti przyznali się do przeprowadzonego w marcu ataku na Yanbu, podczas którego wykorzystano drony i rakiety.