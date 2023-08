Argentyna zdewaluowała peso o 18 proc., podwyższyła stopy do 118 proc.

Po latach unikania niepopularnej decyzji, rząd Argentyny uznał, że nie pozostały mu żadne opcje i zdecydował się na dewaluację peso, informuje Bloomberg.

Rząd ustalił oficjalny kurs peso na 350 za dolara. Dewaluacji towarzyszy podwyżka stóp o 21 pkt. procentowych do 118 proc.

Eksperci uważają, że decyzja oznacza przyznanie przez ekipę prezydenta Alberto Fernandeza, że wyczerpała inne opcje oraz możliwości finansowe obrony dotychczasowego kursy wymiany.

Bloomberg informuje, że Argentyńczycy, którzy nie mają dostępu do dolarów na oficjalnym rynku, ruszyli kupować je na czarnym. Według serwisu dolarhoy.com spowodowało wzrost kursu wymiany do 690 peso za dolara, a niektóre argentyńskie media twierdzą, że doszedł on do 700 peso.

Taniały obligacje Argentyny i akcje argentyńskich spółek.