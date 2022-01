Arkop: symbol najlepszej marki

Wszystko, co ważne dla dobrego przedsiębiorstwa budowlanego, zawarte jest w nazwie firmy. A jak architektura, R jak równowaga, K to konsekwencja, O jak otoczenie i w końcu P – od porządku. Laureat Symbolu Nowoczesnego Budownictwa 2021 to firma rodzinna, założona ponad 30 lat temu przez Krzysztofa i Cecylię Pianowskich. Teraz w biznes zaangażowali się również córka i syn właścicieli.

Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje w całej Polsce. Wybudowało 150 stacji paliw dla największych dystrybutorów, około 100 hal przemysłowych i 6 tysięcy mieszkań, z czego sporo dla inwestorów z zewnątrz.