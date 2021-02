Atutami Warszawy są klienci i... pranie pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i poznanie klienta – zespoły wyspecjalizowane w tych usługach najlepiej budować w stolicy.

ING Tech Poland, spółka, która dostarcza usługi IT i operacyjne dla ING na całym świecie, rośnie jak na drożdżach: w zeszłym roku zwiększyła zatrudnienie w Katowicach i Warszawie o 200 proc. — do prawie 2 tys. osób, a w tym planuje wzrost o 1500. Gros pracowników w Warszawie zajmuje się procesami związanymi z KYC (know your customer — poznaj swojego klienta) oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzmi (AML, anti-money laundering).