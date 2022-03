Aukcja charytatywna na rzecz Ukraińskiego Domu

– W związku z wydarzeniami, które z dnia na dzień zmieniły rzeczywistość naszego wschodniego sąsiada, wszyscy w Artinfo.pl podjęliśmy decyzję o organizacji aukcji charytatywnej niosącej pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Cały dochód powierzymy Fundacji Nasz Wybór, od wielu lat prowadzącej Ukraiński Dom, z siedzibą na Muranowie, tuż obok naszego biura. Wiemy, że pozyskane pieniądze będą mądrze rozdysponowane przez Fundację – mówi Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl.

Jerzy Nowosielski, „Akt we wnętrzu“, 1998 r. materiały prasowe

Fundacja Nasz Wybór w listopadzie 2014 r. otworzyła w Warszawie Ukraiński Dom – miejsce, w którym imigranci mogą się poczuć jak u siebie. Powstało, by ułatwić integrację i wsparcie społeczności ukraińskiej w Warszawie, jednak w ostatnich dniach zamieniło się w centrum wsparcia kryzysowego. Ukraiński Dom działa nie tylko w kraju (udostępnia infolinię z poradami i wsparciem dla Ukraińców przybywających do Polski, udziela informacji o zmieniających się warunkach i procedurach na granicy, wspiera w nalezieniu zakwaterowania dla Ukraińców przybywających do Polski, udziela pomocy psychologicznej, koordynuje wolontariuszy, a także komentuje i informuje prasę o najnowszych wydarzeniach), ale także dystrybuuje pomoc do Ukrainy.

Tadeusz Rolke, „Eustachy i Matylda“, 1960 r. materiały prasowe

Aukcję organizowaną przez Artinfo.pl wsparło wielu artystów i designerów, m.in. Stanisław Baj, Paweł Bownik, Piotr Czajkowski, Barbara Falender, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska, Malwina Konopacka, Andrzej Pągowski, Karol Radziszewski, Tadeusz Rolke, Łukasz Stokłosa, Oskar Zięta. Znajdą się na niej także prace Magdaleny Abakanowicz, Jana Dziaczkowskiego, Stefana Gierowskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego czy Henryka Stażewskiego.

Mikołaj Grospierre, „Instytut Badań Naukowych i Rozwoju w Kijowie“, Ukraina, 2012 r. materiały prasowe

Licytacja zostanie przeprowadzona online. Wybrane obiekty będzie można obejrzeć na wystawie w Muzeum im. Bolesława Biegasa przy al. Jerozolimskich 51 w Warszawie od piątku 25 marca.