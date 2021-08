Australia zakupiła w Polsce 1 mln dawek szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19 - poinformował w niedzielę australijski premier Scott Morrison. Połowa dawek szczepionki ma być przeznaczona dla stanu Nowa Południowa Walia, gdzie nastąpił znaczy wzrost zakażeń.

Morrison powiedział na konferencji prasowej w stolicy kraju - Canberze, że szczepionki otrzymają ludzie w wieku od 20 do 39 lat. Dodał, że szczepionki z Polski powinny dotrzeć do Sydney w niedzielę wieczorem via Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.