Australijski Westpac odnotował 950 mln USD zysku

Australijski bank Westpac Banking poinformował we wtorek, że odnotował zysk w wysokości 950 mln USD. Jest to zysk niższy od przewidywanego.

Drugi co do wielkości pożyczkodawca w kraju pod względem kapitalizacji rynkowej powiedział, że przedłużający się okres niskich stóp oraz jego wyjście z handlu energią doprowadziły do niższych zysków w jednostce. Bank nie podał dalszych wyjaśnień dotyczących wycofania się z handlu energią.

– Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że jest to porażka dla zarządu, który szuka wiarygodności wśród inwestorów – powiedział Brendan Sproules, analityk bankowy Citigroup.