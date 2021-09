Banki napędzają zieloną transformację

Cztery lata temu kredyty na realizację inwestycji proekologicznych oferowały tylko trzy banki: BOŚ, BNP Paribas (wtedy jeszcze jako BGŻ BNP Paribas) i Pekao. Dzisiaj mają je w swojej ofercie banki zarówno komercyjne, jak i spółdzielcze. Same też są coraz bardziej eko.

W drodze do zrównoważonej gospodarki dużą rolę odgrywają instytucje finansowe, bo to one decydują, jakie inwestycje będą wspierać. Z raportów ESG wynika, że zarówno banki, jak i firmy leasingowe zdają sobie sprawę, jaką odpowiedzialnością zostały obarczone i jak duże są oczekiwania w stosunku do nich.

Banki nie ograniczają się do finansowania inwestycji w zielone źródła energii i rozwiązania ograniczające negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Robią także porządki na własnych podwórkach wdrażając proekologiczne rozwiązania i procedury.

Działania banków wspierają fundusze unijne i gwarancje, takie jak Biznesmax, udzielane przez BGK, które w tym roku w związku z pandemią udzielane są bez prowizji, na dłuższy okres i wyższe kwoty. Dzięki gwarancjom banki mogą traktować kredytobiorców łagodniej, zaproponować marżę niższą od standardowej, niższą prowizję i zaoferować wyższą kwotę kredytu, niż wynikałoby to ze standingu finansowego firmy.

Ekofinansowanie

Kredyt na inwestycje ekologiczne może dostać nawet przedsiębiorstwo z krótką historią kredytową lub niemające wystarczających zabezpieczeń. Firmy mogą też liczyć na dodatkowy bonus – dopłatę do odsetek od kredytu za pierwsze trzy lata od jego uruchomienia. Stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych do 31 grudnia 2021 r. wynosi 5 proc. przez trzy lata, a dla gwarancji udzielonych po 1 stycznia 2022 – 3,33 proc. Bezpłatna gwarancja obejmuje 80 proc. wartości kredytu, który może być udzielony nawet na 20 lat.

Z BGK współpracuje większość banków komercyjnych i banki spółdzielcze z Grupy SGB.

Specjalną ofertę eko mają firmy leasingowe – także z firm należących do grup bankowych: Millennium Leasing, PKO Leasing, Santander Leasing i BNP Leasing Solutions.

Większe firmy mogą się jeszcze ubiegać dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Energia Plus. Na wsparcie w formie pożyczki przeznaczono ponad 1,26 mld zł, na wsparcie w formie dotacji ponad 49,77 mln zł. Wnioski można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 17 grudnia 2021 roku lub wyczerpania puli pieniędzy. Minimalna wysokość dotacji to 0,5 mln zł. Będzie też można liczyć na wsparcie z nowego rozdania funduszy unijnych. Do Polski trafi 750 mln zł, które banki będą rozdysponowywały zgodnie z unijną polityką klimatyczną i rozwojową.

Nowe wyzwania

To niejedyna odpowiedzialność banków. Eksperci Deloitte uważają, że banki mogą motywować klientów i partnerów biznesowych do przyjmowania nowych standardów oraz zmiany dotychczasowych modeli funkcjonowania.

– Wiele instytucji finansowych zaczęło dostrzegać swoją siłę oraz możliwość wywierania wpływu w zakresie zrównoważonego rozwoju i znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w kwestie ekonomiczne, społeczne czy dotyczące ładu korporacyjnego. Już teraz trzy czwarte respondentów badania Deloitte wskazuje, że zamierza zwiększyć nakłady na inicjatywy dotyczące klimatu. Banki mogą też inspirować i motywować klientów oraz partnerów biznesowych do przyjmowania nowych standardów i zmiany dotychczasowych modeli funkcjonowania – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Eksperci podkreślają też, że przechodzenie w stronę gospodarek nisko- lub zeroemisyjnych będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia znacznych inwestycji, w których banki będą miały do odegrania kluczową rolę. Według Deloitte zagrożenia klimatyczne i wyzwania dotyczące obszaru ESG mają coraz bardziej realny wpływ na ryzyka kredytowe oraz inwestycyjne banków. Znajduje to swoje odzwierciedlenie nie tylko w strategiach tych instytucji, lecz również w podejściu regulatorów, którzy coraz częściej i coraz wyraźniej wskazują na większą rentowność i lepsze perspektywy zielonych gałęzi gospodarki. Należy się więc spodziewać w najbliższym czasie uwzględniania czynników ESG w wycenie kredytów.

Ważny przykład

Banki nie tylko zachęcają do działania klientów i partnerów, ale same pokazują, w jaki sposób realizują cele zrównoważonego rozwoju i jak dbają o środowisko.

Bank BNP Paribas postawił na zieloną energię już w ubiegłym roku, podpisując umowę z firmą Respect Energy, na podstawie której energia elektryczna kupowana bezpośrednio przez bank pochodzi z elektrowni wodnych. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju bank organizuje też dni CSR, w trakcie którego pracownicy zapoznają się z działaniami w ramach czterech kluczowych filarów odpowiedzialności banku, dowiadują się, jak zmieniać swoje otoczenie i żyć w zgodzie z filozofią zero waste. Bank Millennium w ubiegłym roku przyjął nową wersję polityki środowiskowej, zgodnie z którą m.in. nie finansuje przedsięwzięć w sektorze węglowym oraz deklaruje zaangażowanie w rozwój energetyki odnawialnej. Santander Bank w 2020 roku osiągnął neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji dwutlenku węgla, dzięki przejściu na zieloną energię i zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Wymienił też flotę samochodową na auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa i są niskoemisyjne oraz zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych opakowaniach. DNB Bank Polska wdrożył i realizuje System Zarządzania Środowiskowego (EMS). Mierzy swój wpływ na środowisko, a od 2016 roku ma certyfikat ISO 14001. PKO BP rozpoczął analizę przygotowującą wdrożenie Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001. Kupuje energię z niskoemisyjnych źródeł, wymienił klimatyzatory i piece olejowe. Natomiast mBank ma kontrakt na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z certyfikatem EKO Premium Tauron do największych siedzib centrali banku.

Nie tylko deklaracje

ING Bank Śląski ogłosił Deklarację Ekologiczną już cztery lata temu i konsekwentnie realizuje zobowiązania, których się podjął. Należą do nich: wspieranie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, wspieranie rozwoju nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii, finansowanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną czy wspieranie elektromobilności. Energia elektryczna zużywana w ING – podobnie jak w innych – również pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Banki zaczynają też ogłaszać swoje strategie ESG. Strategia ESG Banku Pekao zakłada m.in., że do roku 2024 bank zostanie organizacją neutralną klimatycznie, a działania zacznie od dokładnego pomiaru emisji własnej. Później będzie wdrażać proekologiczne usprawnienia w oddziałach banku i bankowej flocie. Santander Bank uaktualnił „Politykę klimatyczną i ochrony środowiska” i włączył ją do „Polityki Zrównoważonego Rozwoju”. W mBanku cele ESG są wpisane w strategię na lata 2020-23 pt. „Rośniemy z klientami i dzięki nim”.

Banki powołują również Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Do ich głównych obowiązków należy definiowanie oraz monitorowanie strategii ESG, nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych oraz łączenie inicjatyw podejmowanych

w różnych obszarach działalności. W ubiegłym roku takie rady powstały m.in. w BNP Paribas i Pekao SA.

Działania w terenie

Banki angażują się też w działania terenowe. Pekao wspiera instytucje zajmujące się ochroną polskich żubrów. Współpracuje m.in z Białowieskim Parkiem Narodowym, Ogrodem Zoologicznym oraz Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej. BNP Paribas rozbudowuje Pasiekę pod Gwiazdami – w dziewięciu ulach mieszka około 500 tys. pszczół, które wyprodukowały już 650 kg miodu. Fundacja Banku Ochrony Środowiska wraz ze szkołami zakłada sady. Tylko w ubiegłym roku powstało ich 120. Posadzono 700 młodych drzewek. Odnaleziono też ponad 200 starych drzew, z których pracownicy Polskiej Akademii Nauk mogą pobrać zrazy do szczepienia i ocalić stare odmiany. BOŚ prowadzi też wiele projektów edukacyjnych i warsztatów. Credit Agricole Bank Polska z EFL zorganizował pod hasłem „Bałtycka odyseja” sprzątanie polskich plaż. Takie przykłady można mnożyć, ale o działaniach na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju powinno się mówić częściej, aby dawać przykład również innym firmom.

