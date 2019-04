Bankowość na miarę milionera

Co zrobić z przynajmniej milionem złotych? Iść do banku. Klienci z takimi aktywami mogą liczyć na wyjątkowe traktowanie.

W Polsce przybywa bogatych osób. Nic dziwnego, że rozwija się też oferta bankowa do nich skierowana. Bankowość prywatna, z angielskiego private banking, ma już 25 lat. W tym czasie zmienił się typ klientów, do których jest kierowana, a wraz z nim — oferta. Kim jest typowy klient private bankingu? Bankowcy są zgodni. Dzieci transformacji — To grupa niejednorodna, choć nadal mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem milionerów, którzy zgromadzili majątek po wejściu gospodarki wolnorynkowej. Polscy milionerzy są w większości...