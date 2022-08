Thomas Barkin, szef Fed w Richmond zasygnalizował determinację banku centralnego USA w walce z inflacją. Przyznał, że skutkiem jego działań może być recesja, informuje Bloomberg.

- Jesteśmy zdeterminowani przywrócić inflację do naszego celu 2 proc. i zrobimy wszystko co będzie konieczne aby to osiągnąć – powiedział Barkin.

Jego zdaniem, może zostać to osiągnięte „bez wielkiego spadku aktywności”, choć przyznał, że jest takie ryzyko. - Jest ścieżka przejęcia kontroli nad inflacją ale recesja może się pojawić podczas tego procesu – powiedział Barkin. Bloomberg przypomina, że w ubiegłym tygodniu szef Fed w Richmond sygnalizował brak zdecydowania co do tego, czy we wrześniu podwyżka stóp powinna wynieść 50 pkt. bazowych czy 75 pkt.

