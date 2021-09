Bawełna najdroższa od prawie dekady

Cena bawełny z kontraktów terminowych przekroczyła 1 USD za funt po raz pierwszy od prawie dekady. Wzrost kosztu surowca grodzi droższymi ubraniami.

Na giełdzie w Nowym Jorku bawełna z grudniowych kontraktów zdrożała do 1,005 USD za funt i była najdroższa od listopada 2011 roku. W tym roku zdrożała już o 28 proc., głównie z powodu wzmożonego popytu, szczególnie z Chin, w okresie kiedy dochodzi do zakłóceń dostaw spowodowanych przez złą pogodę, pandemię i wąskie gardła w logistyce. Judy Ganes, szefowa J. Ganes Consulting zwróciła uwagę, że do katalogu problemów należy obecnie dodać także chorobę, która szkodzi uprawom bawełny w indyjskim stanie Pendżab.