BBVA zmniejsza plany redukcji zatrudnienia

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria poinformował, że zlikwiduje 2935 miejsc pracy w Hiszpanii. To znacznie mniej niż pierwotnie planował. Zmiana planów związana jest z wielotygodniową krytyką rządu wobec zwolnień w sektorze bankowym.

We wtorek BBVA osiągnął porozumienie ze związkami zawodowymi, co jest obowiązkowym krokiem prawnym w Hiszpanii, w sprawie redukcji zatrudnienia w procesie, który będzie kosztował około 960 mln EUR przed opodatkowaniem. Cięcia, które obejmą zamknięcie 480 oddziałów, doprowadzą do obniżenia głównego regulacyjnego współczynnika kapitałowego banku o ok. 28 punktów bazowych.

W kwietniu BBVA ogłosił plan redukcji 3,8 tys. Informacja spotkała się z oburzeniem kilku czołowych urzędników państwowych, w tym przede wszystkim minister gospodarki Nadii Calvino.

Koszty cięć zostaną odnotowane w drugim kwartale i wygenerują szacunkowe oszczędności w wysokości około 250 mln EUR rocznie przed opodatkowaniem, począwszy od 2022 roku.