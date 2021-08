Amerykańska sieć sklepów Best Buy podniosła we wtorek całoroczną prognozę porównywalnej sprzedaży. Detalista argumentuje decyzję utrzymującym się wysokim popytem na elektronikę, pisze Reuters.

Sprzedaż w sklepach Best Buy wzrosła w wyniku pandemii, która skłoniła pozostających w domu Amerykanów do zakupu nowych komputerów, telewizorów, konsol do gier i innych elektronicznych gadżetów.

Popyt utrzymał się na wysokim poziomie w drugim kwartale, a Best Buy odnotował 20-procentowy wzrost porównywalnej sprzedaży rok do roku. To wynik lepszy od prognoz analityków ankietowanych przez Refinitiv.

Best Buy poinformował we wtorek, że spodziewa się wzrostu porównywalnej sprzedaży w całym roku mieszczącej się w przedziale o 9 do 11 proc. Poprzednia prognoza zakładała, że wzrost wyniesie od 3 do 6 proc.