Bez wsparcia Amerykanów

Opory zostały pokonane, a więc teraz te same obszary będą mogły działać jako wsparcia dla ewentualnych prób kontry ze strony podaży. W przypadku indeksu DAX mowa o okolicy 14100-14300 pkt.

Z Chin napływają wieści o decyzjach władz chińskich dotyczących wsparcia gospodarczego Szanghaju oraz o ogłoszeniu przez LBCh dalszego otwierania krajowego rynku obligacji dla inwestorów zagranicznych. Działania władz wobec Szanghaju obejmują przyspieszenie wydawania pozwoleń na projekty dotyczące nieruchomości i obniżenie czynszów dla części firm. Tymczasem bank centralny podobno ogłosił, że kwalifikowani zagraniczni inwestorzy instytucjonalni mogą inwestować w obligacje na rynku giełdowym. Z wypowiedzi szefa Banku Japonii Haruhiko Kurody i premiera Fumio Kishidy wynika, że Japonia prawdopodobnie będzie kontynuować swoją bardzo luźną politykę monetarną pomimo niedawnego wzrostu inflacji. „Bank Japonii będzie wspierał gospodarkę, która wciąż znajduje się na ścieżce wychodzenia z pandemii, cierpliwie kontynuując znaczne luzowanie monetarne”, powiedział w poniedziałek komisji parlamentarnej Kuroda. Kishida, który uczestniczył w tym samym posiedzeniu, powiedział, że rząd nie rozważa zmiany porozumienia z BOJ, zgodnie z którym bank centralny obiecuje prowadzić łatwą politykę w celu osiągnięcia inflacji na poziomie 2 proc. Ostatnio ceny konsumpcyjne wzrosły o ponad 2 proc. w porównaniu z kwietniem rok wcześniej, głównie ze względu na wyższe ceny energii. Kuroda jednak wielokrotnie powtarzał, że ta stopa inflacji jest nie do utrzymania i nie spełnia warunku trwałości dla celu inflacyjnego.

Z racji braku Amerykanów kalendarz wydarzeń makroekonomicznych jest dziś niemal pusty. O 11:00 pojawią się wartości wskaźników koniunktury gospodarczej w strefie euro, a o 14:00 poznamy wstępną niemiecką inflacją za maj. W kolejnych dniach będzie już ciekawiej, a zwieńczeniem tygodnia będzie piątek, gdy opublikowane zostaną dane o stanie amerykańskiego rynku pracy.

Cena ropy naftowej wspina się i zbliżyła do poziomu lokalnego szczytu z marca. W przypadku WTI mowa o poziomie niespełna 117 dolarów za baryłkę. Obecnie znajduje się ona nieco ponad 1 dolar niżej. Wycena złota przebywa wciąż w przedziale 1830-1875 dolarów za uncję. Wyjście poza ten zakres będzie można uznać za wskazanie kierunku przez rynek. Na razie trwa faza równowagi.

Na rynku walutowym daje się dziś zauważyć nieznaczne osłabienie amerykańskiego dolara. Kurs EURUSD podnosi się do 1.0755, a GBPUSD rośnie do 1.2640. AUDUSD zbliża się do 0.7200, a USDCAD spada do 1.2700. Wypowiedzi dotyczące przyszłości polityki pieniężnej Japonii nie wpływają znacząco na jena. Mamy małe osłabienie, które wobec słabnącego również dolara jest praktycznie niewidoczne.