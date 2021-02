Bezrobocie w Korei Płd. najwyższe od ponad dwóch dekad

Stopa bezrobocia w południowokoreańskiej gospodarce znalazła się na najwyższym poziomie od czasu azjatyckiego kryzysu finansowego. Sugeruje to, że kraj może przez dłuższy czas odczuwać poważne problemy wywołane pandemią koronawirusa, maskowane dobrymi wynikami eksportu.

Według oficjalnych danych, w styczniu 2021 r. stopa bezrobocia wzrosła do 5,4 proc. W grudniu po korekcie wyniosła 4,5 proc. Odczyt zdecydowanie przebił medianę prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost do niecałych 5 proc. To najgorszy wynik od wybuchu azjatyckiego kryzysu finansowego w roku 1997. Bardzo źle wygląda też odczyt dotyczący liczby zwolnień. W styczniu w ujęciu rocznym pracę straciło prawie 1 mln osób, co jest najwyższym wynikiem od 1998 r.

Sytuacja na rynku pracy gwałtownie pogorszyła się w grudniu 2020 r. po tym jak rząd zmuszony był wprowadzić nowe ograniczenia związane z kolejną falą infekcji Covid-19.

Najbardziej w styczniu ucierpiał sektor łączący detalistów, hurtowników, restauracje i hotele. Utracił ona aż 585 tys. miejsc pracy w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei ponad 340 tys. stanowisk zostało zwolnionych w służbie publicznej. Natomiast w produkcji zlikwidowano 46 tys. etatów.

Eksperci podkreślają, że ten niepokojący obraz rynku pracy „maskowany” jest wynikami produkcji eksportowej, głównego motoru napędowego tego azjatyckiego tygrysa. Wstępne szacunki pokazały, że w pierwszym miesiącu 2021 r. sprzedaż zagraniczna wzrosła o 11 proc. Dzienna wartość eksportu na poziomie 2,1 mld USD była najwyższą w historii dla tego miesiąca. W grudniu eksport zwiększył się o 7,9 proc. zaś w listopadzie o 6,4 proc.

Ożywienie w produkcji eksportowej zaowocowało zniwelowaniem do zaledwie 1 proc. spadku PKB Korei Południowej w 2020 r.