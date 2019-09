Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadził zmiany do programu gwarancji de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw - poinformował w poniedziałek w komunikacie bank. Zmiany dotyczą m.in. objęcia gwarancjami kredytów, które służą spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów.

"BGK podejmuje inicjatywę dokonania zmian w systemie gwarancji de minimis, aby zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po pierwsze pozwalamy na objęcie gwarancjami kredytów, które służą spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów – zarówno jeżeli przedsiębiorca dostaje nowo uzyskany kredyt w innym banku, jak i w tym samym banku. Rozwiązanie jest możliwe, gdy warunki, które przedsiębiorca uzyskał w nowym kredycie, są dla niego korzystniejsze z punktu widzenia wysokości marży, czy okresu finansowania" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami w BGK Robert Kasprzak.



Ponadto, wśród zmian ułatwiających działanie przedsiębiorstw, BGK wymienia także objęcie gwarancją kredytu obrotowego wykorzystywanego za pomocą karty kredytowej. Możliwe stało się także przyznanie gwarancji de minimis na kredyt udzielony w linii wielocelowej.



"Z perspektywy BGK linia wielocelowa jest traktowana jak każdy inny kredyt. Z punktu widzenia przedsiębiorców daje to dużą elastyczność, ponieważ taka linia może być wykorzystywana do pokrycia zobowiązań wobec banków kredytujących z tytułu udzielanych gwarancji bankowych, akredytyw, odwróconego faktoringu" – dodał Kasprzak.



Gwarancje de minimis są dostępne w 18 bankach współpracujących z BGK i w ponad 100 bankach spółdzielczych. Gwarancje de minimis na nowych zasadach są stopniowo uruchamiane w bankach, z którymi BGK zawarł umowy dotyczące tego produktu.



BGK poinformowało, że dotąd z gwarancji skorzystało ponad 150 000 przedsiębiorców, wartość udzielonych gwarancji to prawie 62 mld zł, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 110 mld zł.



Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.