Kurs najpopularniejszej kryptowaluty przekracza we wtorek 50 tys. USD po raz pierwszy od czterech tygodni.

Bitcoin ostatni raz był notowany powyżej 50 tys. USD na początku września kiedy Salwador wprowadził go jako legalny środek płatniczy. Ostatni wzrost wartości kryptowaluty wiązany jest z pozytywnym raportem poświęconym jej przez strategów Bank of America. Napisali w nim, że „wszechświat cyfrowych aktywów jest zbyt duży aby go ignorować”.