Bitcoin znów tanieje dwucyfrowo przez Chiny

Cena bitcoina wyraźnie spada w piątek po południu po kolejnych sygnałach z Chin wskazujących na działania mające ograniczyć handel kruptowalutami w kraju, pisze The Independent.

Kurs bitcoina spada obecnie o 10,6 proc. do 37714,58 USD. Wyraźnie ruszył w dół po doniesieniach o wypowiedzi wicepremiera Chin. Liu He miał potwierdzić, że celem władz jest rozprawienie się zarówno z „wykopywaniem”, czyli tworzeniem bitcoina, jak i handlem kryptowalutą. The Independent przypomina, że wcześniej w tym tygodniu państwowe organizacja ostrzegały Chińczyków, że cyfrowe waluty nie są prawdziwe, nie powinny być używane do zakupów i mogą stać się problemem w związku z szykowanymi zmianami regulacyjnymi dotyczącymi banków i innych instytucji.

- Inwestorzy zbyt małą wagę przykładają do ryzyka regulacyjnego kryptowalut w sytuacji gdy rządy bronią swojego lukratywnego monopolu dotyczącego waluty – powiedział Jay Hatfield, szef Infrastructure Capital Advisors w Nowym Jorku. W połowie kwietnia bitcoin był rekordowo drogi i osiągał cenę prawie 65 tys. USD. Wraz z bitcoinem, który jest najpopularniejszą kryptowalutą, tanieje większość pozostałych. Kurs m.in. Ethereum spada o 12,6 proc. do 2562 USD, XRP tanieje o 16,2 proc. do 1,04 USD, cena Bitcoin Cash idzie w dół o 14,7 proc. do 726,82 USD, a Litecoin tanieje o 16 proc. do 187,74 USD.

