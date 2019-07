Biurokracja podcina skrzydła eksporterom

Skomplikowane przepisy — to doskwiera polskim firmom planującym ekspansję. Spółki z innych krajów mają z tym mniejszy problem.

Firma Doradcza Grant Thornton przepytała eksporterów pod kątem barier w rozwoju biznesu na zagranicznych rynkach. Okazuje się, że największą przeszkodą, na jaką narzekają polskie firmy planujące ekspansję zagraniczną, są ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących wywozu towarów i usług oraz inwestycji kapitałowych, a także poziom skomplikowania tychże regulacji. Jest to główna bariera dla 28 proc. ankietowanych w Polsce firm. To mniej więcej tyle, ile zebrały łącznie trzy kolejne czynniki wymieniane przez spółki, czyli konkurencja na docelowych rynkach (11 proc. wskazań), niepewność polityczna i konflikty terytorialne (10 proc.) oraz cła (8 proc.).

28 proc. polskich firm wskazujących na biurokrację jako główny ogranicznik eksportu — to najwyższy wynik ze wszystkich 33 państw objętych badaniem. Dla porównania — w Szwecji czy Finlandii żadna firma nie wskazała tego problemu jako głównej bariery w ekspansji zagranicznej. Globalnie w całym badaniu odpowiedź tę wybrało 17 proc. respondentów, a wśród krajów Unii Europejskiej — 16 proc.

— Oczywiście do badań ankietowych należy podchodzić z ostrożnością, ponieważ pokazują one nie tyle obiektywną rzeczywistość, co jej subiektywny odbiór, a ten może być nieco wypaczony. Tak silna dominacja czynnika biurokratycznego w naszym badaniu dla Polski musi jednak budzić niepokój i wymaga troski organów państwa, by tę barierę ograniczać — zwraca uwagę Przemysław Polaczek, partner zarządzający Grant Thornton.

Jeśli chodzi o główne różnice w ocenach polskich i zagranicznych ankietowanych, oprócz tego, że spółki w naszym kraju mają dużo większy problem z regulacjami (różnica aż 11 proc.), to częściej niż firmy na świecie deklarują, że ogranicza je niestabilność polityczna lub konflikty na docelowych rynkach. Zdaniem ekspertów może to wynikać z silnych powiązań części polskich firm z rynkiem ukraińskim, na którym trwa konflikt zbrojny. Polscy przedsiębiorcy zdecydowanie rzadziej niż ich koledzy z innych krajów wskazują na ograniczenia finansowe jako główną barierę w rozwoju ekspansji. Na świecie jest to druga najczęściej wskazywana przeszkoda (8 proc. wskazań), w Polsce — jedna z najrzadziej wymienianych (4 proc.). Może to wynikać z dobrej sytuacji kapitałowej polskich firm oraz bardzo konkurencyjnego sektora bankowego i gwarancyjnego.

Jak mówią eksperci Grant Thorntona, bardzo ważne jest, aby polskie firmy, które mają ambicje, żeby budować obecność na zagranicznych rynkach, miały ku temu odpowiednie warunki, bo sukces ostatnich 30 lat naszej gospodarki to w dużej mierze zasługa silnej aktywności polskich spółek na świecie. W 2018 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 1,17 bln zł, co oznacza realny (po wyeliminowaniu inflacji) wzrost o 534 proc. w porównaniu z 1998 r. Eksport wynosi obecnie już 55 proc. PKB.