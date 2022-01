Biznes rakietą pisany

Dla Urszuli Radwańskiej prowadzenie biznesu nie jest nowością. W wieku 18 lat stała się niezależna i – jak mówi – w pewnym sensie została szefową, bo zatrudniała cały zespół, który z nią pracował na wyniki sportowe. Wiedziała też, że kariera tenisistki nie trwa wiecznie i przyjdzie czas na stworzenie swojego biznesu. Torebki uważa za coś oczywistego, bo zawsze je uwielbiała.

– Po każdym wygranym turnieju kupowałam sobie w nagrodę torebkę od znanego projektanta. Była to dla mnie taka mała motywacja i celebracja wygranej – śmieje się.

Dwa w jednym

Elegancja i wygoda: Urszula Radwańska projektuje pod marką UR m.in. skórzane torby, które nadają się do pracy lub na spotkanie, a jednocześnie są na tyle duże, że można w nie wszyć kieszeń na sportowe buty. materiały prasowe

Kilka lat temu wirus mononukleozy na kilka miesięcy wyłączył ją z tenisa i dotychczasowego trybu życia w biegu – między treningami, turniejami, wyjazdami. Musiała dużo odpoczywać, nie wolno jej było nawet biegać.

– Mój charakter nie pozwala na bezczynność, dlatego od razu zaczęłam myśleć nad własnym biznesem, na który miałam właśnie czas – wspomina Urszula Radwańska.

Chciała, żeby jej działalność łączyła się z tenisem. Pomysł na markę i styl torebek narodził się dość nieoczekiwanie przy filiżance kawy.

– Siedziałam rano w kawiarni. Obserwowałam ludzi śpieszących się do pracy. Zauważyłam, że wiele osób nosi dwie torby – jedną elegancką do biura, a drugą sportową na siłownię. Pomyślałam, że sama często tak wyglądam, jeśli mam trening, a później spotkanie – mówi.

W 2018 r. powstała pierwsza kolekcja eleganckich toreb ze skóry, które znakomicie nadają się do pracy lub na spotkanie, a jednocześnie są na tyle duże, że można w nie wszyć kieszeń na sportowe buty lub pudełko z jedzeniem. Teraz oferta marki poszerza się o mniejsze torebki ze skóry wegańskiej.

Limitowane kolekcje

Galanteria także dla wegan: W ofercie marki UR dominują wyroby skórzane, lecz dostępne są również nerki ze skóry ekologicznej. materiały prasowe

Szkice wszystkich modeli Urszula Radwańska robi sama, mimo że jej życie podporządkowane jest tenisowi, a to sport bardzo wymagający. Sezon turniejowy trwa od stycznia do listopada. W tym czasie odbywa się kilkanaście turniejów, co wiąże się z licznymi podróżami. Jeśli nie gra w zawodach, zazwyczaj ma dwa treningi dziennie. Nauczyła się ćwiczyć i trenować w każdych warunkach i pod każdą szerokością geograficzną.

Szkice torebek to jednak nie wszystko.

– Na początku nie miałam pojęcia, co dalej – jak pozyskać materiały lub gdzie znaleźć odpowiednią szwalnię. Wszystko było dla mnie nowością. Dotąd poruszałam się wyłącznie w hermetycznym świecie sportu, ale uwielbiam wyzwania, dlatego nie bałam się zaryzykować, by wejść z własną marką do świata mody. Znalazłam zespół fantastycznych i zaufanych ludzi, którzy pokazali mi, od czego zacząć, i wskazali odpowiednie miejsca do produkcji torebek – podkreśla Urszula Radwańska.

Na razie dla marki UR pracuje mały zespół, ale każdy – jak mówi Urszula Radwańska – jest wyjątkowy i sprawia, że firma to nie tylko produkt, lecz także historia odwagi w realizacji marzeń. Kolekcje też są niewielkie – każdy model jest limitowany, by kupujący wyroby UR – kobiety i mężczyźni – czuli się wyjątkowo. Zazwyczaj powstaje więc 20 sztuk jednego modelu.

– Torby i akcesoria dla mężczyzn są od początku marki. Co prawda wybór jest mniejszy niż dla kobiet, ale kierowałam się tą samą ideą, czyli elegancją połączoną ze sportowym charakterem – tłumaczy tenisistka.

Z sieci do butików

Sukces: W 2013 r. po ponad trzech godzinach niesamowitego meczu Urszula Radwańska pokonała Venus Williams 7:6, 6:7, 6:4 i awansowała do II rundy turnieju Rolanda Garrosa. Jason Cairnduff / Reuters / Forum

Kolekcja UR początkowo była dostępna tylko w internecie, ale pół roku po powstaniu marki pojawiła się w sklepach stacjonarnych.

– Nie mamy jeszcze własnego butiku, ponieważ asortyment nie jest duży, ale nasze produkty można spotkać w concept storach, czyli butikach oferujących wyroby innych projektantów – dodaje Urszula Radwańska.

Marka dopiero się rozwija, przynosi też dochody, choć nie one są najważniejsze.

– Chciałam rozwijać firmę pomału, krok po kroku, by łączyć biznes ze sportem. Gdybym chciała rozwinąć ją szybko, musiałabym zrezygnować z zarządzania nią i przekazać tę funkcję komuś innemu, a tego nie brałam pod uwagę – zapewnia sportsmenka.

Motywacja dla Urszuli Radwańskiej jest tak samo ważna w biznesie, jak i w sporcie. Miała cztery operacje związane z kontuzją i mononukleozę – za każdym razem wracała na korty z ogromną chęcią wygrywania. Uporu i ambicji jej nie brakuje.

– Uważam, że ciężką pracą i systematycznością można wiele osiągnąć, dlatego nie wybieram, lecz łączę dwa światy: sportu i biznesu – podkreśla.

Praca nad marką

Sportowy reżim: Tenisistka nauczyła się ćwiczyć i trenować w każdych warunkach i pod każdą szerokością geograficzną. Pawel Frenczak

Urszula Radwańska nie tylko wciąż intensywnie trenuje i zajmuje się torebkami, ale od pewnego czasu koncentruje się również na budowaniu marki osobistej.

– Pracuję nad swoimi kanałami w mediach społecznościowych, co owocuje powiększającymi się zasięgami, z czego jestem bardzo dumna, bo robię to sama, właściwie intuicyjnie. Cieszę się, że jest to zauważone. Ostatnio dostaję pytania od różnych firm w sprawie współpracy. Te jednak wybieram bardzo starannie. Znam swoje możliwości czasowe i nie chcę się podejmować wielu zadań, z których potem trudno będzie mi się wywiązać – tłumaczy tenisistka.

Siostry: Agnieszka Radwańska w listopadzie 2019 r. ogłosiła zakończenie kariery. Jej o dwa lata młodsza siostra Urszula na razie nie zamierza odstawiać rakiety w kąt. Zdjęcie z 2015 r., Kraków Arena, Fed Cup by BNP Paribas, Polska – Rosja. Mariusz Palczynski / Forum

Przywiązuje też bardzo dużą wagę do firmy i jej produktów, jeśli ma je promować swoim nazwiskiem.

– Musi być to zgodne z moimi wartościami i stylem życia, jaki prowadzę. W zeszłym roku zostałam ambasadorką Juice Plus+, producenta suplementów diety. Firma pochodzi z USA, działa od ponad 50 lat prawie na wszystkich kontynentach. Współpracuje z nią wielu sportowców, ponieważ misją firmy jest promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej – dodaje Urszula Radwańska

Sama też tak stara się żyć, chociaż przy licznych podróżach bywa to bardzo trudne.

Sesja topless

Modelka: W grudniu 2021 r. Urszula Radwańska pochwaliła się w sieci zdjęciami z najnowszej kampanii reklamowej promującej torebki jej marki. Zdecydowała się na odważną sesję. Mateusz Motyczyński

Tenisistka świetnie się również sprawdza jako modelka występująca w towarzystwie torebek własnej marki. Sesja topless była szeroko komentowana.

– Byłam początkowo przeciwna, ale namówił mnie fotograf, który siedzi w świecie mody, a prywatnie jest moim przyjacielem. Miałam do niego zaufanie. Wiedziałam, że zdjęcia nie przekroczą pewnej granicy i będą odpowiedniej jakości. Chyba nie żałuję, choć nie jestem fanką rozbieranych zdjęć – śmieje się.

Fani Urszuli Radwańskiej też nie żałują.