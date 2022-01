Blachotrapez słucha klientów

Gigant z Rabki odnotowuje prawdziwą eksplozję sprzedaży. Jest to wynik ściśle opracowanej strategii, przyjętej wraz z nową koncepcją Blachotrapez 2.0. Firma zdobyła w tym roku wyróżnienie Symbolu Rozwoju Biznesu 2021.

Dziesiątki lat doświadczeń procentują. Blachotrapez bije kolejne rekordy obrotów. Jednocześnie zarząd spółki podkreśla, że nie byłoby to możliwe bez szeroko pojętego wsłuchiwania się w potrzeby klienta i spełniania ich na możliwie najwyższym poziomie.

Pracujemy nad poszerzeniem naszych zasobów. Już wkrótce zaskoczymy nie tylko kolejnymi nowościami produktowymi, ale szerokimi inwestycjami mającymi wpływ na rozwój całej grupy Blachotrapez – mówi Rafał Michalski, CEO Grupy Blachotrapez.

– Szybko pojęliśmy, że to właśnie jakość, której jesteśmy niejako strażnikiem na rynku, stanowi o sukcesie. Klient świadomy to klient wymagający. Wspieramy konsumentów w czasach wyraźnych potrzeb i sprecyzowanych oczekiwań – mówi Rafał Michalski, CEO Grupy Blachotrapez.

Przewaga konkurencyjna

W czym tkwi sukces firmy? Blachotrapez oferuje najdłuższą na rynku gwarancję trwałości na pokrycia dachowe, co daje mu ogromną przewagę konkurencyjną. W duchu jakości i odpowiedzialności, dzięki długotrwałym badaniom i inwestycjom w nowoczesne linie technologiczne, firma polepsza ofertę produktową. Jak podkreśla załoga, nawet najbardziej dopracowany w szczegółach produkt nie odniesie sukcesu sprzedażowego, jeśli nie będzie odpowiedzią na potrzeby klientów.

– Tworząc pokrycia dachowe, nie produkujemy kolejnego asortymentu do zapchania półek. Tworzymy wartość wyrażoną w bezpieczeństwie jakości i poszanowaniu pracy dekarza – podkreśla Rafał Michalski.

Przypomnijmy, że korzenie firmy Blachotrapez sięgają roku 1969, kiedy to właśnie od działalności dekarskiej zaczynali państwo Luberdowie, założyciele dzisiejszego giganta.

W odpowiedzi na oczekiwania

Będąc liderem branży budowlanej, Blachotrapez ma świadomość, iż rynek nie stoi w miejscu. Oczekiwania zmieniają się, chcemy więcej, szybciej, a co najważniejsze, efektywniej. „Express Dach – kompletny dach na Twojej budowie w 72h”, to pierwsza taka usługa, która uelastycznia procesy: sprzedaży, zamówień, produkcji i pozwala dostarczyć na plac budowy klienta końcowego wszystkie zamówione komponenty. Można pokusić się o stwierdzenie, że to usługa stworzona przez ekspertów i wizjonerów budownictwa przyszłości.

Sprawdzajmy dostawców

Trzeba pamiętać, że zakup dachu zdecydowanie różni się specyfiką od zakupu w sektorze szybkiej sprzedaży. Mówimy bowiem o inwestycji na lata. Warto wziąć pod lupę kluczowe parametry techniczne. Jeśli stal, to od liderów rynku. Jeśli solidny dom, to taki, który ma służyć pokoleniom.

– Właśnie takie produkty powinniśmy wybierać. Podkreślam przy tym wagę gwarancji. Zachęcamy do sprawdzania dostawców i ich weryfikowania. To klient wybiera, czy jego dach będzie służył 15 lat czy 60 lat. My nie boimy się odpowiedzialności – przekonuje Rafał Michalski.

Fotowoltaika na dachu

Blachotrapez świetnie wpasowuje się w rynek. Połączenie fotowoltaiki z dachem zyskuje na popularności. Według Agencji Rynku Energii moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce na koniec października wyniosła 6687,451 MW. To prawie 200-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

– Dla mnie ważne jest to, by za ilością szła również jakość, gdyż chodzi tu o bezpieczeństwo – mówi Rafał Michalski.

– Jako Revolt Energy, czyli marka wchodząca w skład grupy Blachotrapez, pracujemy w standardzie dachu kompletnego. Montaż instalacji PV obejmuje aż 75 proc. prac na dachu. Ważne jest zatem – podkreślę to ponownie – poszanowanie dla pracy, jaką wykonał dekarz, spełniając czyjeś marzenie o pięknym i estetycznym dachu.

W ramach oferty spółki klient otrzymuje w jednym pakiecie nowoczesną instalację fotowoltaiczną, profesjonalny i bezpieczny montaż oraz nienaruszalność gwarancji na pokrycie dachowe od firmy Blachotrapez.

Sport w DNA grupy Blachotrapez

Spółka sponsoruje zarówno skoczków narciarskich, jak i polską skialpinistkę, sportowców uprawiających takie dyscypliny jak piłka nożna czy kickboxing, lokalnych sportowców, a także infrastrukturę i obiekty sportowe. Ambasadorem firmy jest Kamil Stoch. Sport stanowi nieodłączny element DNA całej grupy Blachotrapez. Jak podkreślają jej pracownicy, takie wartości jak samozaparcie, fair play i dążenie do doskonałości są cenne zarówno w świecie sportu, jak i biznesu.

Jak Blachotrapez wykorzystuje ducha sportu w swojej pracy? Dzięki stworzeniu odpowiednich struktur przedsiębiorstwa. Chodzi o struktury rozumiane jako zespół oraz zaplecze technologiczne, które pozwalają na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Jacek Bies