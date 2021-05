BoA: największy tłok przy „long bitcoin”

Badanie przeprowadzone przez Bank of America wśród menedżerów funduszy dotyczące najpopularniejszych transakcji na świecie pokazało, że największy tłok panuje przy grze na wzrost kursu bitcoina.

W badaniu uczestniczyło 194 menedżerów funduszy zarządzających łącznie 592 mld USD. Na „long bitcoin” wskazało najwięcej, aż 27 proc. Bank of America zwraca uwagę, że miano najbardziej „zatłoczonej” transakcji zwykle towarzyszy aktywom osiągającym właśnie szczytową wycenę. W minionych latach dotyczyło to m.in. spółek nowych technologii (wrzesień 2020 roku i wrzesień 2018 roku), obligacji USA (marzec 2020), dolara (styczeń 2017 i luty 2015). W przypadku kryptowalut, a szczególnie bitcoina, taka zależność nie potwierdziła się jednak np. w styczniu tego roku, kiedy zakup był najbardziej „zatłoczoną” transakcją, a mimo to kurs rósł nadal.