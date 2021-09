Boeing we wtorek zrewidował swoje długoterminowe prognozy popytu. Producent samolotów dostrzega szansę w odbiciu krajowych podróży m.in. w Stanach Zjednoczonych, pisze Reuters.

Boeing przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat dostarczy 43 610 komercyjnych samolotów o wartości 7,2 bln USD. W poprzedniej prognozie zakładał, że liczba te wyniesie 43 110.

W krótszym, 10-letnim ujęciu, w którym skutki pandemii będą bardziej odczuwalne, amerykańska firma spodziewa się zrealizować 19 330 dostaw. W zeszłym roku szacował, że będzie to 18 350 dostaw.

„Jednym z najsilniejszych argumentów, które ponownie wzbudzają nasze zaufanie, jest to, jak szybko nastąpiło odbicie w lotach krajowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy” - powiedział Marc Allen, dyrektor Boeinga ds. strategii.

Producent samolotów spodziewa się, że loty krajowe powrócą do poziomów sprzed pandemii w 2022 roku, regionalne do 2023 roku, a międzynarodowe do 2024 roku.