Bowman z Fed powtórzyła „jastrzębi” komunikat

Michelle Bowman z zarządu Rezerwy Federalnej powtórzyła w poniedziałek, że dodatkowe podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie będą potrzebne w celu sprowadzenia inflacji w USA do celu banku centralnego, informuje Reuters.

W sobotę, podczas wystąpienia w w Kansas Bankers Association, Bowman sygnalizowała możliwość dalszego podwyższania stóp procentowych w USA. W poniedziałek powtórzyła to podczas wydarzenia w Atlancie. Podkreśliła, że opowiedziała się za podwyżką stóp w lipcu, bo inflacja wciąż jest za wysoka, a wzrost liczby miejsc pracy i inne wskaźniki aktywności pokazują dalszą ekspansję gospodarki w „umiarkowanym tempie”.

- Biorąc to pod uwagę, poparłam podwyżkę stopy funduszy federalnych na lipcowym posiedzeniu i oczekuję, że dodatkowe podwyżki mogą być potrzebne do obniżenia inflacji do docelowej wartości – powiedziała Bowman.

W poniedziałek rynek szacuje na 84,5 proc. prawdopodobieństwo braku zmiany stóp na posiedzeniu Fed we wrześniu. W piątek szacował je na 87 proc.