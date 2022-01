Brak chipów spowolnił brytyjski przemysł samochodowy

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) poinformował, że od 2020 roku produkcja aut zmalała o 6,7 proc. do 859575 pojazdów, plasując się o 34 proc. poniżej poziomu sprzed pandemii.

– Ogólnie rzecz biorąc, był to głęboko przygnębiający rok. Niedobór półprzewodników naprawdę mocno uderzył w produkcję w ostatnim kwartale ubiegłego roku – powiedział dyrektor generalny SMMT, Mike Hawes.

SMMT spodziewa się, że w bieżącym roku sytuacja na rynku chipów ulegnie poprawie. Dzięki temu poziom brytyjskiej produkcji samochodów wzrośnie o 19,7 proc. do ponad 1 mln pojazdów.