Brytyjski minister uspokaja ws braku prądu

Absolutnie nie ma takiej możliwości, by tej zimy w Wielkiej Brytanii zabrakło prądu - oświadczył w poniedziałek minister biznesu Kwasi Kwarteng. Zapewnił też, że pomimo rosnących cen gazu chroniące konsumentów maksymalne limity cen zostaną utrzymane.

Wielka Brytania, podobnie jak część innych krajów Europy Zachodniej, odczuwa problemy będące efektem dużego wzrostu hurtowych cen gazu. Według branżowej organizacji Oil & Gas UK, wzrosły one od stycznia o 250 proc., a od początku sierpnia - o 70 proc.

Klienci są chronieni przed nagłymi wzrostami cen hurtowych gazu poprzez limit cenowy, który określa maksymalną cenę, jaką mogą być obciążeni w ramach standardowej taryfy. Pułap ten oznacza jednak, że firmy energetyczne nie są w stanie przenieść wyższych kosztów hurtowych na klientów, co zmusza niektóre - głównie mniejsze - przedsiębiorstwa do wycofania się z rynku. Do tej pory zrobiły to cztery firmy, a w najbliższych dniach ich śladem mogą pójść kolejne cztery. W niedzielę Bulb, szósta co do wielkości brytyjska firma energetyczna, ogłosiła, że stara się o rządowy bailout. W poniedziałek Kwarteng rozmawiał z firmami energetycznymi o sytuacji na rynku.

"Mamy wystarczające możliwości, więcej niż wystarczające możliwości, by zaspokoić popyt i nie spodziewamy się, by tej zimy wystąpiły sytuacje kryzysowe związane z dostawami. Nie ma absolutnie żadnej możliwości, by światła zgasły lub by ludzie nie byli w stanie ogrzać swoich domów. Nie będzie żadnych trzydniowych tygodni pracy ani powrotu do lat 70. Takie myślenie jest alarmistyczne, niepomocne i całkowicie błędne" - mówił Kwarteng w Izbie Gmin, informując o przeprowadzonych rozmowach.

Powiedział, że rząd rozważa zaoferowanie nadzwyczajnych wspieranych przez państwo pożyczek dla firm energetycznych, które przetrwały, by zachęcić je do przejęcia klientów od upadłych firm, ale nie będzie ratować upadłych firm. Wskazał, że w ciągu ostatnich 5-10 lat z rynku dostawców jedne firmy wychodziły, a w ich miejsce pojawiały się inne.

"Obecna sytuacja na świecie może spowodować, że będziemy widzieć więcej dostawców niż zwykle wychodzących z rynku, ale to nie jest coś, co powinno być powodem do alarmu lub paniki. Nie należy oczekiwać, że podatnik będzie wspierał firmy, które mają słabe modele biznesowe i nie są odporne na wahania cen" - podkreślił.

Minister biznesu powiedział też, że rząd chce chronić klientów przed skokami cen, a sektor energetyczny nie powinien wracać do "wygodnego oligopolu" z lat minionych, gdzie kilku dużych dostawców "dyktowało klientom warunki i ceny".

Na początku 2021 r. w Wielkiej Brytanii było 70 dostawców energii, ale źródła branżowe uważają, że do końca roku na scenie może pozostać zaledwie 10.