Byki tańczą na cienkiej linie

Wizyta Nancy Pelosi w Tajwanie nie przełożyła się na większy konflikt i nie spowodowała tąpnięcia giełdowych indeksów, co ewidentnie zostało odebrane pozytywnie przez inwestorów. Jednocześnie wyniki powyżej oczekiwań chińskiego giganta - Alibaby wskazują, żę krajobraz dla gospodarki w Chinach może ulec poprawie w drugiej połowie roku. Pogarszające się okoliczności makroekonomiczne i słabnący rynek pracy przy wciąż jastrzębim Fedzie pozostają jednak zmorą rynkowych byków, które wciąż chcą wierzyć, że obecny ‘układ sił’ zmieni się na ich korzyść, a najgorsze jest już ‘za nami’. Koncepcja ta jednak nie musi być spójna z punktem widzenia Fed. Obawy wokół tego czy popyt nie wpadł w kolejną pułapkę są nadal żywe. Aktywna podaż potwierdza, że byki niebezpiecznie zbliżają się do ‘strefy zgniotu’.

Słaby odczyt z amerykańskiego rynku pracy wskazujący na wzrost liczby bezrobotnych mógłby skłonić Rezerwę Federalną do refleksji nad kolejną, dużą podwyżką i obniżyć pułap jastrzębiego lotu bankierów na co wciąż liczą kupujący. Z drugiej strony choć liczba wniosków o zasiłek (odczyt 260 tys. zgodnie z prognozami wobec 256 tys. poprzednio) sporo odbiła od dołków wyraźnie poniżej 200 tys. to wzrost nie wydaje się wystarczająco dynamiczny by członkom Rezerwy Federalnej zapaliła się czerwona lampka nakazująca ‘odłożenie walki z inflacją na bok’. Więcej światła na tak często wymieniany przez Jerome’a Powella ‘silny rynek pracy’ w USA rzucą jutrzejsze miesięczne dane NFP, czyli kluczowe dane dotyczące amerykańskiej gospodarki.

Niemiecki DAX zwyżkuje dziś o blisko 0,5%. Wynikami pozytywnie zaskoczyła Lufthansa, która spodziewa się wzrostu zainteresowania lotami pasażerskimi i wskazuje, że popyt na podróże lotnicze odbudował się już w blisko 83% wobec statystyk sprzed pandemii COVID-19. Decyzja Banku Anglii nie zaskoczyła analityków - bank podniósł stopy 50 pb co oznacza największą podwyżkę od 27 lat. Indeks FTSE zareagował spadkami i nie utrzymał wzrostów z początku sesji, a gospodarka Wielkiej Brytanii ewidentnie zmierza ku recesji. Nieco lepsze nastroje utrzymały się na francuskim CAC40, który dodaje dziś ponad 0,5%.

Słabo radzi sobie polski WIG20, błyszczały dziś spółki branży gamingowej. Bohaterem sesji jest bez wątpienia Allegro, które rośnie 8% po publikacji udanego raportu kwartalnego. Ten Square Games oraz CD Projekt zyskują blisko 6,5% w obliczu informacji przekazanych przez agencję Reutersa, który poinformował o zwiększeniu zaangażowania firmy Tencent w walory Ubisoftu gier. W ten sposób polskie spółki wyceniają możliwość zainteresowania walorami przez zagraniczne podmioty. Odreagowanie jest dynamiczne, polski sektor gamingowy znalazł się pod potężną podażową presją, a CD Projekt notowany jest blisko 80% poniżej historycznych szczytów. Indeksowi ciążą walory PEKAO, bank zaraportował dziś blisko 48% niższy zysk netto wobec I kwartału roku.

Amerykańskie indeksy w początkowej fazie notowań pokazują słabość. NASDAQ osuwa się o prawie 0,2%, S&P500 traci ‘skromne’ 0,1%. Podobnie słabo radzi sobie Dow Jones, gdzie spadki sięgają 0,2%. Potężnie zyskały notowania akcji kryptowalutowej giełdy Coinbase, która ogłosiła współpracę z największym na świecie funduszem BlackRock. Akcje producentów ropy Chevron i Occidental Petroleum wciąż znajdują się pod presją w obliczu spadku cen surowca poniżej 95 USD za baryłkę. Walory czerpiącego zyski z dostaw gazu LNG Cheniere Energy nie wykazują euforii przed zbliżającym się po sesji raportem za II kwartał.

Kluczowa dla dalszego sentymentu na rynku akcji okazać się jutrzejsza sesja, na której poznamy szersze dane z amerykańskiego rynku pracy (min. NFP), które zapewne przyniosą wysoką zmienność i potencjalnie wpłyną na oczekiwania inwestorów wobec kolejnej podwyżki stóp przez Fed. Pozytywny sentyment w końcówce tygodnia może zwiastować, że byki mają wciąż apetyt na więcej choć wciąż balansują na cienkiej linie.