Rio Ferdinand jest jednym z pierwszych inwestorów brytyjskiego fintechu Sokin, który chce zrewolucjonizować rynek międzynarodowych transferów pieniędzy, informuje Evening Standard.

Sokin chce wyróżnić się na rynku międzynarodowych transferów pieniędzy innym podejściem niż konkurencja. Zamiast pobierać 5-7 proc. wartości transferu, co uważa za żerowanie na biednych, planuje wprowadzić stałą opłatę wynoszącą 9,99 GBP miesięcznie za nielimitowane transfery w 38 walutach.

Rio Ferdinand, fot. Bloomberg

Ferdinand, były piłkarz Manchesteru United i reprezentacji Anglii zainwestował w Sokin sześciocyfrową kwotę. Zaznaczył jednak, że podchodzi do sprawy także osobiście.

- Kiedy byłem mały ludzie mieli złe doświadczenia z transferowaniem pieniędzy do domu. To było nierzetelne i wiązało z wieloma negatywnymi rzeczami. Chcę to zmienić – powiedział.

Ferdinand deklaruje, że jest długoterminowym inwestorem w spółce.

- Jeśli chodzi o to co ona robi, nie mam głosu decydującego, ale mam opinię – powiedział.