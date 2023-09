Cena ropy lekko spadła

Ropa rozpoczęła tydzień spadkiem kursu po tym jak w ubiegłym tygodniu zdrożała o ponad 2 proc.

Ropa drożeje od połowy czerwca w związku z ograniczeniem podaży surowca przez Arabię Saudyjską i Rosję. Analitycy techniczni wskazywali w ostatnim czasie pojawienie się sygnałów sugerujących możliwość korekty wzrostu cen. W poniedziałek kurs ropy WTI doszedł na początku sesji do 88,15 USD, najwyższego poziomu w tym roku. Pomogło w tym największe od dwóch miesięcy słabnięcie dolara i wzrosty na rynkach akcji. Potem jednak ruszył w dół. Na rynku obawa o podaż rywalizuje z obawą słabnącego popytu. W poniedziałek Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w strefie euro.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów spadał o prawie 0,3 proc. do 87,29 USD do 87,29 USD. Na ICE Futures Europe ropa Brent z listopadowych kontraktów taniała o 0,2 proc. do 90,79 USD.