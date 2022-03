fot. Lui Siu Wai/Xinhua via ZUMA Wire/Forum

Założona w 2007 roku spółka China Lithium Tech produkuje baterie litowe do pojazdów elektrycznych. Posiada osiem głównych baz produkcyjnych w Chinach, w tym Changzhou, Luoyang i Wuhan.

Zgodnie z informacjami podanymi przez osoby proszące o nieujawnianie ich tożsamości w najbliższych dniach może ona złożyć wniosek o IPO, do którego miałoby dojść na hongkońskiej giełdzie. Jego wartość wyniosłaby 1,5 mld USD, co oznaczałoby, że byłaby to największa pierwsza oferta publiczna w 2022 roku.